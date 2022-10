W She-Hulk zadebiutował [SPOILER]. Czy to wstęp do największego filmu MCU?

Fot. Marvel

Hulk to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci z komiksów Marvela. Mimo to, nie widzieliśmy solowej produkcji z bohaterem od 2008 roku. Choć serial Mecenas She-Hulk zmienił ten stan rzeczy już przez samo wprowadzenie Jennifer Walters, to w finale dowiedzieliśmy się, że to dopiero początek - pojawił się też Skaar. Kim jest i co jego obecność oznacza dla MCU?

Większość praw do dystrybucji Hulka miało studio Universal, jednak Disney ma je odzyskać w 2023 roku. Do tej pory Mark Ruffalo jako Bruce Banner nie dostał swojego filmu, a wielu fanów zastanawia się, czy po rozwiązaniu kwestii prawnych wciąż będzie to możliwe.

Bruce Banner ma syna. Trzeci Hulk w MCU

Finał Mecenas She-Hulk mógł przynajmniej częściowo zdradzić, co jeszcze czeka Hulka granego przez Marka Ruffalo w MCU. Odpowiedź może być zaskakująca: rodzicielstwo.

Pod koniec 9. odcinka serialu widzimy, jak Jennifer Walters spędza czas z rodziną i Daredevilem. Wtedy pojawia się Bruce Banner, tłumacząc się, że był na planecie Sakaar. Następnie oznajmia krewnym, że musi im kogoś przedstawić.

To mój syn, Skaar.

Gdy Bruce Banner odsuwa się na bok, jego rodzina może zobaczyć kolejnego Hulka, stworzonego z CGI. Gra go Wil Deusner, znany ze Stargirl.

Kim jest Skaar? Syn Hulka i księżniczki

W komiksach Skaar pojawił się podczas wydarzenia Planeta Hulka. Bohater jest synem Hulka i księżniczki Caieri z planety Sakaar.

W serialu także pada informacja, że Bruce Banner wrócił z planety Sakaar, więc możliwe, że postać w MCU będzie miała bardzo podobne pochodzenie do swojego komiksowego odpowiednika. Co ciekawe, plotki o jego debiucie w Mecenas She-Hulk pojawiły się już w czerwcu 2021.

W komiksach Skaar posiada nadludzką siłę i odziedziczone po matce moce. Cairei jednak zginęła, zanim zdążyła poznać syna.

Skaar i Hulk w komiksach.

Przyszłość Hulka Marka Ruffalo w MCU

Gdy Jennifer Walters staje naprzeciwko szefa Marvel Studios, mówi mu, że nie chce, by w finale pojawił się Hulk, by ją uratować. K.E.V.I.N odpowiada, że jest to konieczne, by Bruce zdradził, co robił w kosmosie. She-Hulk każe mu wtedy oszczędzić wyjaśnienie tego tematu na film. No właśnie, jaki film?

Bardzo możliwe, że tym filmem będzie World War Hulk. Plotki o pracach nad produkcją pojawiły się już przed premierą Mecenas She-Hulk. Sam Mark Ruffalo odniósł się do wydarzenia w wywiadzie na temat tego, co dalej z jego bohaterem. Aktor mówił także o wypełnieniu luk czasowych w historii Hulka, np. pomiędzy filmami Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry.

Marvel Studios może także planować połączenie historii z Planety Hulka i World War Hulk w jednym filmie.