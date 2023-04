Hypnotic - zwiastun filmu akcji. Powrót Roberta Rodrigueza do formy?

fot. materiały prasowe

Hypnotic to nowy film akcji Roberta Rodrigueza, który znany jest z takich produkcji jak Maczeta, Alita: Battle Angel, Desperado, a ostatnio reżyserował serial Księga Boby Fetta. Główną rolę gra Ben Affleck, a w obsadzie są także Hala Finley, William Fichtner, Alice Braga, Jeff Fahey, Kelly Frye, JD Pardo, Bonnie Discepolo, Dayo Okeniyi, Derek Russo oraz Corina Calderon.

Po premierze na festiwalu SXSW zebrał on pochlebne opinie. Padają zdania, że to powrót Roberta Rodrigueza do tego, za co zdobył on uznanie fanów, zanim zaczął tworzyć serię Mali agenci.

Hypnotic - zwiastun

Hypnotic - o czym jest film?

Bohaterem jest policjant Daniel Rourke (Ben Affleck), który poszukuje zaginionej córki Minnie (Hala Finley). Wkrótce odkrywa, że jego dziecko jest w pewien sposób powiązane z serią napadów dokonywanych przez tajemniczego człowieka (William Fichtner) z hipnotycznymi mocami.

Hypnotic - premiera światowa w kinach w maju 2023 roku.