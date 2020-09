I, the Inquisitor - nowe informacje o grze na podstawie twórczości Jacka Piekary. Są też pierwsze grafiki

materiały prasowe

W marcu 2019 roku zapowiedziano, że wrocławskie studio The Dust zajmie się przygotowaniem gry I, the Inquisitor na podstawie cyklu inkwizytorskiego Jacka Piekary. Teraz przyszła pora na kilka nowych informacji. Po raz kolejny podkreślono, że istotną rolę odegra system dialogowy i autorski system emocji. Ujawniono również, że główny zarys fabuły ukończono już kilka miesięcy temu.

Prace nad grą prowadzi zespół składający się z około 25 osób. Zapewniono jednak, że w razie potrzeb zatrudniani są kolejni specjaliści. Koordynatorem projektu jest Jakub Karólewski, wcześniej związany z innym wrocławskim studiem, Techlandem.

Opublikowano też pierwsze zrzuty ekranu. Zaznaczono, że nie musze one odzwierciedlać finalnego projektu i mogą jeszcze ulec zmianie.

I, The Inquisitor - grafiki z gry

Stylizacja graficzna od samego początku była dla nas niezwykle istotnym aspektem developmentu. Szukaliśmy inspiracji we flamandzkich mistrzach renesansu .Po wielu próbach i przymiarkach stwierdziliśmy, że mamy większe możliwość graficzne i zaczęliśmy coraz bardziej zbliżać się do realizmu. Myślę że jesteśmy na takim etapie, że możemy podzielić się z odbiorcami pierwszymi materiałami - mówi Jakub Wolff, CEO studia The Dust.

I, The Inquisitor nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Niestety nie poinformowano też, kiedy można spodziewać się kolejnych detali i materiałów z tej nadchodzącej produkcji. Twórcy zapewniają jednak, że podzielą się tym, gdy tylko będą gotowi.

Pracujemy i jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów po rocznym developmencie, tyle na ten moment mogę powiedzieć. Na wszystkie materiały, którymi będziemy chcieli się podzielić nadejdzie czas i miejsce. Na pewno nie będziemy ich trzymać tylko na naszych komputerach - dodaje Wolff.