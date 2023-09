Ian McKellen przejdzie na emeryturę? Aktor podał definitywną odpowiedź

materiały prasowe

Ian McKellen to wybitny aktor, który w swojej karierze łączył granie w największych blockbusterach, jak Władca Pierścieni, X-Meni czy Hobbit z kinem artystycznym i grą w teatrze. W rozmowie z Variety zapytano go, czy z uwagi na wiek 84 lat planuje przejść na emeryturę. McKellen mówi wprost: nie ma takich planów.

Ian McKellen o emeryturze

- Przejść na emeryturę, by co robić? Nigdy nie miałem okresu, w którym nie pracowałem, ale mam świadomość, że lada chwila może cos mi się przytrafić, co nie pozwoli mi więcej pracować. Dopóki jednak kolana trzymają, a pamięć działa wyśmienicie, dlaczego miałbym dalej nie pracować? Myślę, że obecnie jestem całkiem dobry w aktorstwie.

Według plotek z dobrych źródeł zobaczymy Iana McKellena ponownie w roli Magneto. Ma pojawić się w widowisku Deadpool 3. Na ten moment jednak nikt nie potwierdza, ani nie dementuje tej plotki. Przekonamy się w 2024 roku, jeśli film zadebiutuje, bo obecnie prace zostały wstrzymane przez trwające strajki aktorów i scenarzystów.