Format IMAX Enhanced zadebiutuje w Disney+

Marvel Studios

Panoramiczny format marvelowskich filmów świetnie sprawdza się w kinowej odsłonie, gdyż wypełnia niemal całe nasze pole widzenia. Widz siedzący w idealnej odległości od powierzchni projekcyjnej może odnieść wrażenie, że jest integralną częścią obrazu. Niestety, w domowych warunkach produkcje w formacie 2,35:1 nie prezentują się zbyt dobrze. Nawet jeśli wyświetlamy je na dużych telewizorach, czarne pasy na górze i dole ekranu oszpecą seans.

Przedstawiciele firmy Disney postanowili rozwiązać ten problem w najprostszy możliwy sposób – udostępniając marvelowskie filmy w ramach platformy Disney+ w formacie IMAX Enhanced, który jest aż o 26% wyższy niż kinowy format 2,35:1. Mimo iż obraz w tym poszerzonym formacie nie wypełni w całości przestrzeni matrycy współczesnych telewizorów, filmy w nowej odsłonie powinny prezentować się o wiele lepiej niż ich standardowe, kinowe wersje. Czarne pasy będą zauważalnie mniejsze niż w klasycznych kinowych wersjach marvelowskich produkcji.

Na tym jednak nie koniec zmian. Wraz z IMAX-owym formatem obrazu widzowie otrzymają do dyspozycji także nowy format audio do wyboru, DTS. Ma on zapewnić większą głębie ścieżki dźwiękowej i pozwolić poczuć się tak, jakbyśmy znaleźli się w samym centrum wydarzeń rozgrywanych na ekranie.

Poniżej publikujemy listę wszystkich produkcji, które od 12 listopada będą dostępne w Disney+ w formacie IMAX Enhanced: