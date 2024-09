Iga Świątek czerpie inspiracje z tego serialu. Na US Open odwiedziła ją jego gwiazda

US Open

Iga Świątek właśnie awansowała do ćwierćfinału US Open, pokonując dziś w nocy polskiego czasu Rosjankę Ludmiłę Samsonową. Polska tenisistka tuż po swoim ostatnim meczu ujawniła, który z seriali stanowi dla niej największą inspirację. Okazja ku temu była pierwszorzędna: na trybunach jej spotkanie obserwowała w końcu największa gwiazda produkcji.

Serialem, o którym mowa wyżej, jest oczywiście Ted Lasso, hit Apple TV+, którego Świątek od dawna jest wielką fanką. Nasza zawodniczka zdradziła, że czerpie pełnymi garściami z pozytywnego przekazu ekranowej opowieści.

To zupełnie inny sport, w Tedzie Lasso chodzi przecież o ducha rywalizacji zespołowej. Mamy tutaj trochę tak samo razem z całą moją drużyną, choć naturalnie na korcie jesteśmy już sami.

Na US Open spotkanie Świątek z Samsonową obserwował Jason Sudeikis, współtwórca, scenarzysta, producent i jednocześnie odtwórca głównej roli w serialu. Jak na jego obecność zareagowała polska tenisistka?

Właściwie nie starałam się patrzeć na ekrany, ale tak, widziałam go dziś wieczorem. Chciałam się skupić i mam nadzieję, że on (Sudeikis - przyp. aut.) doceni moją mentalność, bo przecież o to chodzi w Tedzie Lasso. Mam nadzieję, że mu się to wszystko spodoba i że nie pracował w trakcie meczu nad nowym sezonem.

Świątek do produkcji Apple TV+ odniosła się również na swoim profilu w serwisie X:

Przypomnijmy, że w sierpniu pojawiły się informacje, iż 4. sezon Teda Lasso najprawdopodobniej powstanie.

