Ted Lasso jednak może powrócić z 4. sezonem! Znamy szczegóły

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, czwarty sezon Teda Lasso jednak powstanie. Według ich źródeł trwają już prace za kulisami, by dopiąć wszelkie formalności i oficjalnie ogłosić nowe odcinki. Co na ten moment wiemy?

Będzie 4. sezon Teda Lasso

Apple TV+ i Warner Bros. Television podpisali umowy z trzema osobami z obsady, aby powróciły w czwartym sezonie. Są to Hannah Waddingham (Rebecca Walton, szefowa AFC Richmond), Brett Goldstein (Roy Kent) oraz Jeremy Swift (Leslie Higgins). Zaczęli od nich, ponieważ są oni związani z brytyjską gildią aktorów, a dopięcie szczegółów jest bardziej skomplikowane.

Gdy wszelkie formalności zostaną dopięte, wówczas producenci będą rozmawiać z innymi członkami obsady o kontraktach. Na liście osób, które według aktualnego planu mają powrócić, są: Jason Sudeikis (Ted Lasso), Brendan Hunt (trener Beard) oraz Juno Temple (Keeley Jones). Na pewno nie zobaczymy Phila Dunstera, który grał Jamie'ego Tarta, ponieważ ma zobowiązania wobec dwóch tytułów - The Devil's Hour oraz Surface.

fot. Apple TV+

Współtwórca serialu Bill Lawrence mówił jakiś czas temu, że potencjalne stworzenie czwartego sezonu zależy tylko od Jasona Sudeikisa. Widocznie aktor, a także współtwórca serialu, wpadł na dobry pomysł na kontynuację, bo bez jego zgody nic by nie zaczęli robić. O tym, że to jego decyzja, mówiły też osoby odpowiedzialne za finansowanie projektu z Apple'a i Warnera. Deadline potwierdza, że Sudeikis z resztą twórców wymyślili historię Teda Lasso na trzy sezony i tego się trzymali do końca.

Gdy wszyscy już podpiszą kontrakty i logistycznie uda się zgrać ich dostępność, wówczas Apple TV+ ma oficjalnie dać zielone światło i ogłosić nowy sezon. Z uwagi na to, że po zakończeniu trzeciej serii ich umowy wygasły, obsada jest związana z innymi projektami i to nie będzie łatwe zadanie, aby ściągnąć ich z powrotem. Powoli szykowany jest też pokój scenarzystów, by zebrana ekipa mogła ruszyć do pracy w momencie, gdy dostaną zielone światło.

Źródła Deadline twierdzą, że jeśli wszystko uda się zgrać zgodnie z planem, prace na planie miałyby ruszyć na początku 2025 roku. Co ciekawe, rzecznicy prasowi z Apple TV+ oraz Warner Bros. Television odmówili komentarza i niczego nie zdementowali.

Finał trzeciej serii został wyemitowany w maju 2023 roku.