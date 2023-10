Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży - aktorzy mogą promować film. Dostali pozwolenie

Fot. Lionsgate

Oficjalnie ogłoszono, że film Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży dostał od Gildii Aktorów SAG-AFTRA specjalne pozwolenie na to, by obsada mogła promować film. To oznacza, że będą mogli udzielać wywiadów oraz umieszczać materiały promocyjne w mediach społecznościowych. Podczas strajku aktorów, który ciągle trwa, obie te czynności są kategorycznie zabronione. W obsadzie są osoby z dobrymi zasięgami w social media jak: Rachel Zegler, Viola Davis, Peter Dinklage czy Hunter Schafer. Jedną z głównych ról gra jeszcze nie tak znany Tom Blyth.

Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży

Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży - box office

Twórcy musieli raczej walczyć o to, by dostać pozwolenie, bo prognozy box office są fatalne, a dzięki temu, że do 17 listopada będą mieli czas na wzmożoną promocje, to może uratować finansową sytuację tego filmu. Sam projekt o budżecie 100 mln dolarów jest ryzykowny, bo to uniwersum jest już trochę zapomniane, ponieważ minęło osiem lat od ostatniej części.

Analitycy potwierdzają, że brak promocji ze strony aktorów wpływa negatywnie na wyniki box office na całym świecie i przez to też większość filmów zarabia mniej, niż można by oczekiwać. Z powodu strajku aktorów i brak możliwości promowania filmów wiele tytułów zostało przesuniętych na 2024 rok.

Rachel Zegler tuż po ogłoszeniu tej informacji, wrzuciła post w mediach społecznościowych, w którym podziękowała Lionsgate i Gildii Aktorów za to, że doszli do porozumienia.

