Chińska Ikea rozpoczęła sprzedaż gamingowych mebli Asusa

Źródło: Ikea

Ikea nie chce być kojarzona wyłącznie z producentem mebli, firma chciałaby w sposób kompleksowy projektować nasze wnętrza. Aby ziścić tę wizję, Szwedzi angażują się w liczne współprace partnerskie, dzięki którym mogą oferować swoim klientom nie tylko meble, ale i sprzęt użytkowy pokroju urządzeń AGD czy inteligentnych głośników. Kilka lat temu za pośrednictwem Ikei mogliśmy kupić nawet telewizory produkcji TCL. Nic dziwnego, że w końcu przyszła pora, aby zainteresować się branżą gamingową.

Już we wrześniu 2020 roku pojawiła się informacja o planowanej współpracy partnerskiej pomiędzy Ikeą a firmą Asus, która miała zaowocować powstaniem nowej serii mebli oraz akcesoriów zaprojektowanych z myślą o graczach. Zgodnie ze wstępnymi założeniami gamingowe produkty miały w pierwszej kolejności trafić na rynek azjatycki i tak też się stało.

Klienci z Chin mogą od teraz zamawiać szwedzkie meble zaprojektowane we współpracy z firmą Asus. W ofercie znajdziemy m.in. biurko Uppspel za 3999 juanów (ok. 2320 zł) z mechaniczną regulacją wysokości oraz systemem organizacji kabli komputerowych. Mniej wymagający klienci mogą zaś kupić za 599 juanów (ok. 350 zł) biurko Utespelare, w którym można ręcznie regulować wysokość blatu.

Biurko Ikea Utespelare

Wśród sprzętów dla graczy nie mogło także zabraknąć także krzesła gamingowego Matchspel (139 juanów, ok. 80 zł) oraz zestawu przydatnych dodatków z linii Lanespelare oraz Uppspel. I tak klienci chińskiej Ikei mogą zakupić podstawkę na kółkach pod komputer stacjonarny (79 juanów, ok. 45 zł), stojak na słuchawki (89 juanów, ok. 52 zł), organizer ścienny na akcesoria (198 juanów, ok. 115 zł), uchwyt na kubek przykręcany do blatu biurka (49 juanów, ok. 29 zł), zagłówek (30 juanów, ok. 18 zł) czy wielofunkcyjną poduszkę , którą można zamienić w onesie lub koc (149 juanów, ok. 87 zł), aby ogrzać się w chłodne dni.

Mimo iż wymienione tu gadżety dostępne są wyłącznie w Chinach, jeszcze w tym roku mają trafić na inne rynki. Ikea rozpocznie proces wdrożenia mebli oraz akcesoriów gamingowych na skalę globalną w październiku 2021 roku.