Ikona nostalgii powraca – premiera Atari 2600 już w listopadzie!

PLAION, wiodący światowy wydawca i developer gier wideo oraz Atari®, jedna z najpopularniejszych marek konsumenckich i producentów interaktywnej rozrywki, z dumą ogłaszają dziś, że Atari 2600+ – nowoczesne, wierne odtworzenie pionierskiej konsoli, która po raz pierwszy pojawiła się na rynku w 1980 roku – wejdzie na rynek 17 listopada 2023 roku i już można je zamówić w przedsprzedaży.

Wchodzące na rynek z dziesięcioma najbardziej rozpoznawalnymi grami w historii Atari, w tym Adventure® i Missile Command®, Atari 2600+ stworzono przy użyciu nowoczesnych technologii, aby wiernie odwzorować oryginalne, czteroprzełącznikowe Atari 2600.

Zachowanie klasycznych gier jest priorytetem dla Atari, a wydanie Atari 2600+ sprawi, że setki gier Atari 2600 i 7800, które zostały wydane w ciągu ostatnich 50 lat, będą powszechnie dostępne. Podejście PLAION do wysokiej jakości odtwarzania kultowego sprzętu Atari sprawiło, że byli idealnym partnerem do wprowadzenia Atari 2600+ na rynek.

– powiedział prezes i dyrektor generalny Atari, Wade Rosen.

Dla pragnących ponownie przeżyć wrażenia z rozgrywki z lat 70. i 80., do Atari 2600+ dołączony jest dżojstik CX40+, odtworzony w tym samym rozmiarze i układzie, co oryginalny kontroler do Atari 2600, aby dodać jeszcze trochę nostalgii.

Cieszymy się, że możemy współpracować z Atari, aby przywrócić Atari 2600 i pomóc zaspokoić rosnące zapotrzebowanie konsumentów na sprzęt retro. Dla graczy, którzy pamiętają dreszczyk emocji związany z graniem w gry zręcznościowe w domu po raz pierwszy, Atari 2600+ zabierze was z powrotem. Dla wszystkich innych jest to oferta ponadczasowej zabawy i szansa na doświadczenie złotej ery gier wideo w sposób, który może pochodzić tylko od Atari.

– powiedział Ben Jones, dyrektor handlowy działu Retro w PLAION.

Cechy produktu:

- Solidne fundamenty dziedzictwa: nowe Atari 2600+ buduje na dziedzictwie oryginalnego sprzętu z poprawiającymi jakość życia dodatkami, takimi jak wyjście HDMI, zasilanie na USB, czy różne rozdzielczości ekranu. Zawiera również wiernie odtworzony dżojstik CX40+.

- Cofnij się w czasie: wejście na kartridże jest w pełni kompatybilne z setkami oryginalnych kartridży na Atari 2600 i 7800. Atari 2600+ będzie również mieć w zestawie kartidż z 10 klasycznymi grami: Adventure®, Combat®, Dodge 'Em™, Haunted House®, Maze Craze™, Missile Command®, Realsports® Volleyball, Surround™, Video Pinball™ i Yars' Revenge®.

- Wygląd i nastrój lat 80.: Atari 2600+ jest starannie wykonane za pomocą nowoczesnych technologii, od ruchu dżojstika, poprzez dotyk metalowych przełączników, aż po kultowy, imitujący drewno przedni panel.

PLAION i Atari ogłaszają również dostępność kontrolerów paletkowych CX-30 z kartridżem zawierającym cztery gry, w tym legendarne Breakout, dodatkowego dżojstika CX-40, oraz dwóch sprzedawanych osobno gier, Berzerk - Enhanced Edition i Mr. Run and Jump.

Atari 2600+ trafi do sprzedaży od 17 listopada 2023 roku. Niestety, jak na razie konsola dostępna będzie wyłącznie w Stanach Zjednoczonych w cenie 129,99 $. Dodatkowy dżojstick CX40+ to 24,99 $, zestaw kontrolerów CX30+ z czterema grami to koszt 39,99 $, a Berzerk - Enhanced Edition i Mr. Run and Jump będą kosztowały 29,99 $ każda.