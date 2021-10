Ile z gór tych złota: nadchodzi debiut nominowany do Bookera

Debiutancka powieść C Pam Zhang pt. Ile z gór tych złota została nominowana do Nagrody Bookera 2020. Książka zebrała także wiele innych branżowych wyróżnień i nagród.

Ile z gór tych złota przenosi czytelników do okresu amerykańskiej gorączki złota. To powieść osadzona w realiach historycznych, ale niepozbawiona elementów alternatywnej historii i baśniowych motywów.

Książka ukaże się w wydawnictwie Echa, które w tym roku wydało także m.in. Czarny lampart, czerwony wilk Marlona Jamesa oraz Nasza część nocy Mariany Enriquez.

Premiera Ile z gór tych złota została zaplanowana na 13 października.

Ba umiera w nocy. Osierocone dzieci imigrantów, Lucy i Sam, nagle zostają same w kraju, który nie uznaje ich istnienia. Zmuszone do ucieczki z górniczego miasta, wyruszają, by ostatni raz pożegnać z ojcem i uwolnić się od przeszłości. Podróż wiedzie je przez opustoszały widmowy krajobraz pełen kości gigantycznych bawołów i odcisków tygrysich łap. Rodzinne sekrety wychodzą na jaw, a relacja między rodzeństwem zostaje wystawiona na próbę.

Ile z gór tych złota to przejmująca powieść przygodowa i zapowiedź oszałamiającego nowego głosu w literaturze. Epicka i intymna, łączy chińską symbolikę z niesamowicie oryginalnym językiem i wyjątkowym sposobem opowiadania historii, z którego na każdej stronie przebija tęsknota za domem. Zhang przygląda się również kwestii rasowej, pytając o to, gdzie tak naprawdę jest miejsce dla imigrantów.