Imperium - finałowy sezon skrócony przez pandemię

W USA emitowany jest 6. sezon Imperium, który miał zakończyć opowiadaną historię. Twórcy jednak są zmuszeni go skrócić z powodu pandemii koronawirusa. Dotyczy to blokady pracy na planie, więc fizycznie nie da się dokręcić pozostałych odcinków.

Ogłoszono więc, że 18. odcinek 6. sezonu będzie pełnić rolę finału serialu. Według portalu Deadline.com twórcy wmontują w niego nakręcone sceny z 19. odcinka (byli w trakcie jego kręcenia). Nie wiadomo jednak, jak będą chcieli to zmontować, by zakończenie historii miało sens, ponieważ to mieliśmy obejrzeć w 20. odcinku, który nie został nakręcony.

Przypomnijmy, że stacja FOX nadal rozważa potencjalny spin-off o postaci Cookie granej przez Taraji P. Henson. Na razie żadnych decyzji nie podjęto i nie powinniśmy ich się spodziewać w najbliższym czasie.