Imperium Kontratakuje z innych perspektyw. Okładka książki i szczytny cel

Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje to kultowy film i klasyk kina. Miał premierę 21 maja 1980 roku, więc film ma już ponad 40 lat.

W ramach celebracji ogłoszono nową antologią From a Certain Point of View. 40 autorów opowie historię znaną z filmu z kompletnie innej perspektywy. Będzie to więc 40 historii z punktu widzenia 40 postaci z tła, która były obecne, a w samej fabule nie odgrywały kluczowych ról.

fot. materiały prasowe

Wszyscy autorzy zrezygnowali z wynagrodzenia. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na organizację non-profit First Book, zapewniającą potrzebującym dzieciakom nowe książki, materiały edukacyjne i inne potrzebne rzeczy do nauki. Do tego wydawca Penguin Random House przeznaczy 100 tysięcy dolarów na rzecz tej organizacji, a Disney oraz Lucasfilm przekażą 100 tysięcy książek dla dzieci o wartości miliona dolarów.

Na razie można znaleźć na Twitterze informację, że jednym z autorów jest Gary Whitta, scenarzysta Łotra 1. Wśród innych osób, które potwierdziły swój udział są: Kiersten White, Jason Fry, Alexander Freed, Adam Christopher, Zoraida Cordova, Amy Rathcliffe, Delilah S. Dawson, Brittany N. Williams, Karen Strong, Lilliam Rivera, Martha Wells czy Christie Golden. Autorzy potwierdzają swój udział pod hashtagiem: #FromaCertainPOVStrikesBack