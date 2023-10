In The Hand of Dante – ujawniono gwiazdorską obsadę. Kto wystąpi w nowym thrillerze?

fot. materiały prasowe

In The Hand of Dante to długo oczekiwana ekranizacja powieści Nicka Toschesa, nad którą prace nareszcie się rozpoczęły. Serwis Deadline ujawnił, że w głównych rolach zobaczymy Oscara Isaaca, Jasona Momoę i Gerarda Butlera. Zdjęcia do filmu w reżyserii Juliana Schnabela już rozpoczęły się we Włoszech, ze względu na podpisaną umowę twórców z SAG-AFTRA, która umożliwia aktorom pracę na planie, nawet pomimo trwającego strajk.

In The Hand of Dante - o czym opowie film?

Historia opowiada o kradzieży oryginalnego rękopisu Boskiej Komedii Dante Alighieriego przez przemytniczą szajkę z Nowego Jorku. Bohaterem jest uczony imieniem Nick, który zostaje zatrudniony, aby potwierdził autentyczność dokumentu. Ogarnięty pokusą mężczyzna przeciwstawia się złodziejom i kradnie rękopis. Nick podąża mroczną i pełną przemocy ścieżką z metaforycznego piekła do raju wraz ze swoją ukochaną Giuliettą. Równolegle rozgrywa się inna opowieść, czyli słynna odyseja Dantego, który został uwięziony w pozbawionym miłości małżeństwie z Gemmą. Ucieka więc na Sycylię i tworzy swoje największe dzieło, uwieczniając w nim swoją dawno utraconą miłość, Beatrice.

Producentami filmu są Jon Kilik, Francesco Melzi d’eril z MeMo Films i Olmo Schnabel z TWIN Productions. Martin Scorsese będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego wraz z DreamCrew, Screen Capital/Screen One i Tribune Pictures, oraz Oscarem Isaac'iem za pośrednictwem swojej firmy produkcyjnej Mad Gene Media i Julianem Schnabelem.

In The Hand of Dante nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery.