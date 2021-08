Indiana Jones 4 - twórca Szóstego zmysłu wspomina o pomyśle i rozmowach

Indiana Jones 4 miał premierę w 2008 roku pod tytułem Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. Odbiór filmu w reżyserii Stevena Spielberga był mieszany. Okazuje się, że cała historia mogłaby wyglądać inaczej. M. Night Shyamalan pewnego razu spotkał się ze Spielbergiem, by przedstawić mu swój pomysł na kontynuację przygód dzielnego archeologa.

Nie wyjawia szczegółów na temat historii, którą wymyślił, ale zaznacza, że w jego odczuciu była to rzecz trochę mroczniejsza od znanych nam opowieści o Indianie Jonesie.

to mój ulubiony film.. Gdy jesteś dzieckiem i ktoś zabiera cię na ten film do kina, a potem twórca tego filmu prosi ciebie, abyś coś napisał, to jest jak spełnienie marzenia. Mogłem wówczas zemdleć. To było coś niezwykłego. Wciąż mam te notatniki ze wszystkimi moimi pomysłami na ten film. Miałem ustaloną wizję. Rozmawiałem z ludźmi związanymi z tym projektem, który dopiero powstawał. Wszyscy zainteresowani jeszcze nie pracowali nad nim aktywnie. Po prostu rozmawialiśmy o różnych pomysłach, ale każdy miał inną wizję na ten film.