Indiana Jones 5 - budżet jest kosmiczny. To jeden z najdroższych filmów w historii

fot. materiały prasowe

Jak donosi Forbes, Disney oficjalnie ujawnił, że w realizację filmu Indiana Jones i artefakt przeznaczenia zainwestowano 294,7 mln dolarów. Oznacza to, że twórcy chcą zakończyć serię z przytupem, ale tym samym trudniej będzie zarobić, bo zwykło się mówić, że trzykrotnie większe wpływy od budżetu oznaczają, że film wychodzi na zero. Pamiętajmy, że tylko określony procent wpływów z box office idzie do kieszeni producentów.

Jednakże z uwagi na finałową odsłonę przygó Indiane Jonesa istnieje tutaj szanse ściągnięcia przde ekrany wielu pokoleń. Zwłaszcza, że frekwencja powoli wciąż rośnie idąc w kierunku wyników sprzed trwającej wciąż pandemii koronawirusa.

Indiana Jones 5 - co wiemy?

Jest to pierwsza odsłona, która nie została współtworzona przez Stevena Spielberga i George'a Lucasa. Tym razem reżyserem i scenarzystą jest James Mangold. John Rhys Davies powraca jak popularny Sallah, a Harrison Ford po raz ostatni gra tytułową rolę. W obsadzie są także Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Toby Jones oraz Antonio Banderas.

Indiana Jones 5 - premiera w kinach odbędzie się w czerwcu 2023 roku.