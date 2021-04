Indiana Jones 5 - Mads Mikkelsen dołącza do obsady filmu i wystąpi u boku Harrisona Forda

Lucasfilm

Indiana Jones 5 to zapowiedziana kolejna odsłona przygód portretowanego przez Harrisona Forda archeologa. Za kamerą stanie James Mangold, a Harrison Ford powróci w głównej roli. Będzie to ostatnia część, która zakończy historię kultowego bohatera. Wcześniej Lucasfilm ogłosiło, że do obsady dołączyła Phoebe Waller-Bridge. Portal Deadline podaje teraz, że ekipa powiększyła się również o nazwisko Madsa Mikkelsena (Na rauszu).

Nie podano szczegółów dotyczących roli Mikkelsena. Nie znamy też fabuły produkcji, która wciąż trzymana jest w tajemnicy. Jest szansa na to, że wczesne prace nad filmem ruszą jeszcze latem tego roku. Przypomnijmy, że Steven Spielberg, twórca czterech poprzednich odsłon, będzie producentem razem z szefową Lucasfilmu Kathleen Kennedy, Frankiem Marshallem i Simonem Emanuelem.

źródło: materiały prasowe

Indiana Jones 5 - premiera zaplanowana jest na 29 lipca 2022 roku.