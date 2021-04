What If... ? - zombie Kapitan Ameryka i inni na nowych grafikach promujących serial Disney+

Disney+

What If... ? to serial animowany platformy Disney+ inspirowany popularną serią komiksową Marvela pod tym samym tytułem, która przedstawiała alternatywne wersje ikonicznych historii z uniwersum, w tym nowe genezy postaci. W sieci pojawiły się zdjęcia nowych grafik promujących serial, które pochodzą z gadżetów towarzyszących produkcji. Przedstawiają one między innymi Kapitana Amerykę w wersji zombie oraz alternatywną wersję Thora. Zdjęcia grafik są dostępne poniżej.

W serialu wśród alternatywnych historii znajdziemy między innymi tę, w której Peggy Carter otrzymuje serum superżołnierza i zostaje Kapitan Brytanią czy taką, w której T'Challa zostaje jako młody chłopiec porwany przez Yondu i to on staje się Star-Lordem MCU.

https://twitter.com/NacaoMarvell/status/1381685189382971404

What If... ? - data premiery na platformie Disney+ nie jest jeszcze znana. Sugeruje się, że produkcja może zadebiutować latem.