Indiana Jones 5 i Mission: Impossible 7 klapami w box office. Jak duże przyniosą straty?

Głównym powodem porażek finansowych filmów Indiana Jones i artefakt przeznaczenia oraz Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 są za duże koszty, na które wpływ miały rozmaite problemy związane z pandemią COVID-19. Gdyby nie to, łatwiej byłoby osiągnąć sukces. Tym samym obie superprodukcję kosztowały ponad 300 mln dolarów, do czego trzeba doliczyć 100 mln dolarów wydanych na globalną promocję.

Jak donosi Variety opierając się na swoich źródłach oba filmy przyniosą straty finansowe w wysokości 100 mln dolarów. Wszystko przez kombinację za wysokich kosztów i za niskich wpływów w box office Indiana Jones 5 zebrał w box office w skali globalnej tylko 375 mln dolarów, a Mission: Impossible 7 osiągnęło 523 mln dolarów wpływów. W przypadku widowiska z Tomem Cruisem, które zebrało fantastyczne oceny widzów oraz krytyków, trzeba byłoby osiągnąć 600 mln dolarów, by wyjść na zero, a to już nie jest możliwe.

Analityk Jeff Bock komentuje, że oba filmy mają szansę się odkuć finansowo na streamingu, na którym będzie można zakupić wersję cyfrową na własność, zanim oba tytuły trafią do platform opartych na subskrypcji. Na razie jeszcze te filmy tam nie zadebiutowały.

