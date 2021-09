C'mon C'mon - zwiastun filmu od studia A24 z udziałem Joaqeunia Phoenixa

materiały prasowe

C'mon C'mon to film w reżyserii Mike'a Millsa, który powstał dla studia A24. Do sieci trafił pierwszy zwiastun produkcji z udziałem Joaquina Phoenixa. Aktor wcieli się w postać reportera, którego najnowszym projektem jest podróż przez Stany Zjednoczone i wypytywanie dzieci z różnych miejsc w kraju na temat kondycji obecnego świata. W drogę zabiera ze sobą swojego 8-letniego bratanka (Woody Norman), z którym nawiązanie relacji początkowo nie jest łatwe, ale ich droga przez Nowy Jork do Nowego Orleanu odmieni ten stan rzeczy.

Reżyser Mike Mills znany jest jako twórca nagrodzonego Oscarem filmu Debiutanci z 2010 roku. Produkcja ma obecnie swoją premierę na Telluride Film Festival. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun: