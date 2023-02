Wolverine na PS5 może być brutalną grą dla dorosłych odbiorców. Jest szansa na premierę w 2024 roku?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. SIE

Zapowiedź Marvel's Wolverine była jedną z niespodzianek PlayStation Showcase w 2021 roku. Od pierwszego teasera minęło już trochę czasu, ale nadal nie dostaliśmy żadnych konkretów. Nie jest to jednak specjalnym zaskoczeniem, bo twórcy ze studia Insomniac Games skupiają się obecnie na pracach nad kolejną grą o Spider-Manie. Do sieci natomiast nieoficjalne informacje - przekazał je Jeff Grubb w jednym z odcinków programu Morning Games Mess.

Według dziennikarza twórcy gry celują w kategorię R i w nadchodzącej produkcji nie zabraknie brutalnych scen.

Jedną z ciekawszych rzeczy w Star Wars Jedi: Upadły zakon było to, że miecze świetlne przecinały droidy w pół. Gorzej, że w pojedynkach ze Szturmowcami to tak nie działało. Raczej mi to nie przeszkadzało, ale myślę, że w Wolverine zobaczymy szpony, które działają jak szpony.

Grubb dodaje też, że akcja osadzona będzie w osobnym uniwersum, bez połączeń z filmami. Słyszał też, że w grze nie uświadczymy innych X-Menów, choć nie jest co do tego w stu procentach pewny.

Słyszałem, że gra rozpocznie się przed tym, jak on [Wolverine - przyp. red.] dołączył do X-Menów, co ma sens. To gra o Wolverinie. Może nie chcą sytuacji, w których ludzie będą zastanawiać się "gdzie jest Cyclops?". To czas, w którym nie znał żadnej z tych osób. Nie jestem jednak co do tego pewien. Po prostu brzmi to jak cos, co mogłoby zadziałać.

Najciekawszą informację dziennikarz zostawił jednak na sam koniec. Jego zdaniem jest szansa, że gra pojawi się na rynku jeszcze w 2024 roku.

Zakończyło mnie to ,że słyszałem o dwóch różnych datach. Jedną z nich jest początek jesieni 2024 roku, co byłoby szalone. Insomniac tej jesieni wypuściłby na rynek Spider-Mana 2, a rok później dostarczyłby Wolverina. Słyszałem też, że wewnętrznie prowadzone są rozmowy o roku 2025, więc nie zdziwiłbym się, gdyby tak się stało. Jeśli jednak ktokolwiek byłby w stanie wypuścić dwie ogromne gry AAA rok po sobie, to jest to właśnie Insomniac Games.