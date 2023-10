Co łączy gry Wolverine i Marvel's Spider-Man 2? Insomniac zdradza odpowiedź

fot. SIE

Wolverine i Spider-Man są dobrze znani w komiksowym uniwersum Marvela, ale ogromny wszechświat Marvela podzielony jest na różne mniejsze światy, rozwijane w filmach, serialach i grach. Bryan Intihar, dyrektor kreatywny w Insomniac Games, przekazał ważną dla graczy informację, z której wynika, że postacie te mogą występować gościnie w innych produkcjach.

Okazuje się bowiem, że akcja nadchodzącej gry Marvel's Wolverine rozgrywać się będzie w uniwersum Ziemia 1048. Ta nazwa może graczom niczego nie mówić, ale wszystko staje się jasne w momencie ujawnienia jednej kluczowej informacji: to właśnie w tym uniwersum rozgrywają się dotychczasowe produkcje Insomniac Games z Peterem Parkerem i Milesem Moralesem w roli głównej.

To oznacza, że na dobrą sprawę nie ma żadnych przeszkód, by w grach doszło do spotkania obu bohaterów. Jak na razie twórcy się na to nie zdecydowali, ale kto wie co przyniesie przyszłość.

Podjęliśmy decyzję, żeby tego nie robić. Teraz zespół po prostu kontynuuje pracę. Co przyniesie przyszłość, tego jeszcze nie wiemy, ale pozwólmy im działać - powiedział Bryan Intihar w podcaście Kinda Funny Games.