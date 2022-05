Nad czym pracują twórcy Spider-Mana? Nowa gra studia Insomniac to nie Resistance

fot. SIE

Studio Insomniac Games jest obłożone pracami, bo tworzy nie tylko Marvel's Spider-Man 2 oraz Marvel's Wolverine, ale także rekrutuje do nowego projektu. Nowa produkcja, zgodnie z opisem w ogłoszeniach o prace, będzie nastawiona na rozgrywkę multiplayer, a przy okazji też i nową marką. To ostatnie oznacza, że nie będzie to powrót serii Resistance, która święciła triumfy na konsoli PlayStation 3.

Oferta pracy w tym konkretnym przypadku dotyczy posady dyrektora artystycznego, którego rolą będzie reżyseria artystyczna w środowisku multiplayer oraz pomoc w preprodukcji i opracowywaniu nowego IP wspólnie z dyrektorami kreatywnymi. Osoba na tym stanowisku musi posiadać w swoim portfolio przynajmniej jeden wysokobudżetowy tytuł z treściami dla gry wieloosobowej.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.