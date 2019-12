Interaktywny film Fundacji K.I.D.S. może pomóc młodym pacjentom

W ramach świątecznej zbiórki charytatywnej Zmieniajmy na dobre przedstawiciele Fundacji K.I.D.S. oraz Publicis Groupe opracowali film interaktywny, który pozwala śledzić losy pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka oglądane z trzech różnych perspektyw: dziecka, rodzica oraz zespołu medycznego.

Film opowiada historię 5-letniej dziewczynki, która trafia do szpitala, aby przejść poważną operację serca. Narracja nie jest tu prowadzona w sposób linearny, to widz decyduje, z czyjej perspektywy chce ją śledzić. Na ekranie wyświetlają się kadry równolegle pokazujące to, jak dziewczynka postrzega świat wokół niej, emocje, jakie targają rodzicami oraz kolejne kroki lekarzy, którzy przeprowadzają operację. Historię można oglądać poglądowo, przyglądając się wszystkim ścieżkom fabularnym na raz, powiększyć jeden segment i zminimalizować kolejne, albo śledzić przebieg fabuły na pełnym ekranie, ignorując pozostałe perspektywy.

Głównym celem powołania tej akcji jest zwrócenie uwagi na potrzeby każdej z grup, których historię opowiedziano w filmie. Fundacja K.I.D.S. planuje za pośrednictwem tego filmu zachęcić widzów do przekazywania środków na realizację Systemu Zdalnej Opieki, który umożliwi wprowadzenie na stałe rozwiązań z zakresu telemedycyny do Centrum Zdrowia Dziecka oraz innych szpitali. Pozwoli to zmniejszyć stres związany z obecnością młodych pacjentów na oddziałach szpitalnych i pozwolić rodzicom w pełni uczestniczyć w procesie leczenia ich dzieci.

Zależy nam na tym, żeby monitorować zdrowie dzieci w ich domach. Dzięki temu będziemy mogli ocenić, jak pracuje serce, jak dzieci oddychają, czy stosowane leczenie farmakologiczne jest skuteczne. System Zdalnej Opieki to olbrzymie wsparcie dla pacjentów, szczególnie tych mieszkających daleko od Centrum Zdrowia Dziecka, ponieważ zmniejsza liczbę wizyt kontrolnych, a lekarzom daje możliwość lepszej oceny aktualnego stanu zdrowia tych pacjentów i szybkiej reakcji np. w razie konieczności zgłoszenia się do szpitala – komentuje dr n.med. Marek Migdał, dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Produkcja zrealizowana przez Publicis Groupe ma jeszcze jeden, stricte użytkowy wymiar – pokazuje, jak silnym emocjonalnie narzędziem mogą być produkcje, w których to widz decyduje o ostatecznym sposobie odbioru dzieła. Choć interaktywność tego filmu jest znacznie mniejsza niż np. netfliksowego Bandersnatcha, równie dobrze radzi on sobie z intensyfikowaniem emocji.

Interaktywny film Fundacji K.I.D.S. oraz formularze do wsparcia zbiórki świątecznej można znaleźć na stronie Zmieniajmy na dobre.