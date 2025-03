Senua's Saga: Hellblade 2 rządzi na BAFTA 2025. Gra ma najwięcej nominacji

fot. Xbox Game Studios

Ninja Theory ma powody do zadowolenia. Microsoft zresztą również. Gra Senua's Saga: Hellblade 2 ma najwięcej nominacji na tegorocznej gali BAFTA Games Awards. Mimo że tytuł otrzymał nominacje w kategoriach takich jak Audio Achievement, British Game, Game Beyond Entertainment czy Performer in a Leading Role, nie został nominowany w głównej kategorii – Best Game.

W prestiżowej rywalizacji o tytuł Best Game nominowane są: Black Myth: Wukong, Helldivers 2, Thank Goodness You're Here!, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Astro Bot, Balatro. Choć Senua's Saga: Hellblade II nie trafiła do tej grupy, to jej obecność w pozostałych kategoriach świadczy o wysokiej jakości produkcji, która docenili krytycy.

Senua's Saga: Hellblade 2 otwiera listę nominacji. Ma ich na swoim koncie 11, ale to nie jedna gra, która może pochwalić się nominacjami w kilku kategoriach.

21. edycja BAFTA Games Awards odbędzie się we wtorek, 8 kwietnia, w Londynie. Transmitowana będzie w sieci w YouTube i na Twitchu.