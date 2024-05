Neil Druckmann uważa, że nowa gra Naughty Dog może "zredefiniować mainstreamowe postrzeganie gamingu"

fot. youtube.com

Naughty Dog to amerykańskie studio, które ma na koncie jedne z najlepiej ocenianych gier na konsole Sony, takich jak serie Uncharted czy The Last of Us. Choć aktualnie nie wiemy jeszcze, czym będzie kolejny projekt tego zespołu deweloperów, to ze słów Neila Druckmanna wynika, że może być to prawdziwa rewolucja.

We wpisie opublikowanym na oficjalnej stronie Sony Druckmann w dość tajemniczy sposób wypowiedział się na temat kolejnego projektu. Nie da się natomiast ukryć, że choć nie zdradził żadnych detali, to użył słów, które mogą działać na wyobraźnię. Wspomniał on między innymi o "redefiniowaniu współczesnego postrzegania gamingu".

Miałem szczęście pracować nad kilkoma wymarzonymi projektami, a obecnie jestem podekscytowany tym nowym, który być może najbardziej ekscytującym z nich. W odróżnieniu od czasów, w których dorastałem, teraz bardziej doceniane są gry skierowane są do wszystkich grup wiekowych. Tą zmianę odzwierciedla nasze wejście do świata telewizji z The Last of Us, co do którego miałem nadzieję, że zbliży do siebie graczy oraz nie-graczy. Sukces tej produkcji zwrócił uwagę również na gry, pokazując, że mogą one zaoferować bogate, immersyjne doświadczenia. To ekscytuje mnie nie tylko z uwagi na nasz obecny projekt, ale też potencjalne zainteresowania szerszej widowni. Jestem ciekaw, jak odebrana zostanie ta nowa gra po sukcesie The Last of Us, bo może ona zredefiniować mainstreamowe postrzeganie gamingu.

Druckmann wypowiedział się również na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w branży gier. Jego zdaniem narzędzie to ma ogromny potencjał, choć zwrócił on uwagę również na potencjalne problemy związane z korzystaniem z tej technologii.

AI naprawdę zrewolucjonizuje to, w jaki sposób tworzone są treści, ale są z tym związane też pewne etyczne problemy, którymi trzeba się zająć. Technologie, takie jak AI czy możliwość robienia sesji motion capture z domu zmniejszają koszty oraz techniczne problemy, otwierając dla nas drzwi do bardziej ryzykownych projektów i przesuwania granic w tworzeniu historii w grach. Ta ewolucja pozwala twórcom na urzeczywistnianie ich wizji bez typowych przeszkód.