Internauci z Rosji nie zobaczą premiery nowych sprzętów Apple

Źródło: Apple

Zespół Apple przygotowuje się do debiutu kolejnych produktów, które zawalczą o serca miłośników nowych technologii. Przecieki sugerują, że w trakcie wydarzenia Peek Performance zobaczymy kolejne wcielenie iPhone’a SE. Mówi się, że ten zminiaturyzowany smartfon od Apple w końcu pozwoli w pełni wykorzystać potencjał technologii 5G do szybkiego przesyłania danych. To nie jedyny gadżet mobilny, który mamy zobaczyć w trakcie konferencji. Oprócz niego na scenie w Cupertino ma pojawić się także nowy iPad Air.

Jednak prawdziwą gwiazdą wieczoru może okazać się druga generacja autorskich procesorów Apple, które wyparły intelowskie konstrukcje. Wraz z układem M2 mogą zadebiutować nowe komputery all-in-one bądź laptopy przeznaczone dla wymagających użytkowników. To oczywiście wyłącznie plotki, do których należy podchodzić z pewną rezerwą.

Nie wszyscy będą jednak mogli śledzić to, co dzieje się w Cupertino. Ze względu na sankcje nałożone przez Apple na putinowski reżim youtube’owa transmisja z konferencji nie będzie dostępna dla interneutów z Rosji. Ci po wejściu na stronę wydarzenia zobaczą informację, że dana treść została zablokowana w ich kraju.

Jeśli chcesz na żywo śledzić przebieg wystąpień zespołu Tima Cooka, możesz obejrzeć transmisję na poniższym materiale. Konferencja rozpocznie się 8 marca o godzinie 19:00.

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze