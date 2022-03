Ubisoft wycofuje się ze sprzedaży gier w Rosji

Ubisoft

Serwis Bloomberg ujawnił, że Ubisoft dołączył do firm, które rezygnują ze sprzedaży swoich produktów w Rosji. Dotyczy to zarówno cyfrowych egzemplarzy gier, jak i tych wydawanych fizycznie, w pudełkach. W katalogu wydawcy znajdują się między innymi serie Assassin's Creed, Watch Dogs, The Crew, Just Dance czy Anno. Warto przypomnieć, że wcześniej ze sprzedaży swoich gier na rynku rosyjskim wycofał się m.in. polski CD Projekt i Bloober Team, a także koncerny Activision Blizzard i Electronic Arts.

Ubisoft ma dwa oddziały w Ukrainie, a konkretnie w Kijowie i Odessie. Firma poinformowała, że aktywnie działa, by zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo oraz schronienie w sąsiadujących państwach.

