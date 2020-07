Invincible: znani aktorzy dołączają do głosowej obsady serialu

Źródło: Egmont

Invincible, to "prawdopodobnie najlepsza superbohaterska seria komiksowa we wszechświecie", a przynajmniej żartobliwie tak ją określa twórca tego komiksu, Robert Kirkman. W 2019 roku ogłoszono, że na podstawie tej powieści obrazkowej powstanie animowany serial dla Amazon Prime Video. Obecnie trwa kompletowanie obsady głosowej, do której dołączyli Khary Payton i Zachary Quinto. Pierwszy z nich wcieli się w postać Black Samsona, a drugi w Robota.

Obsada dubbingowa Invincible prezentuje się imponująco. Oto pełna lista:

Steven Yeun - Invincible (Mark Grayson)

J.K. Simmons - Omni-Man (Nolan Grayson)

Sandra Oh - Deborah Grayson

Khary Payton - Black Samson

Zachary Quinto - Robot

Zazie Beetz - Amber Bennett

Chris Diamantopolous - Doc Seismic

Walton Goggins - Cecil Steadman

Grey Griffin - Shrinking Rae i Amanda (Monster Girl - dziewczyna)

Mark Hamill- Art

Gillian Jacobs - Atom Eve

Melise - Dulpi-Kate

Jason Mantzoukas - Rex Splode

Andrew Rannells - William Clockwell

Kevin Michael Richardson - Mauler 1, Mauler 2 i Monster Girl (potwór)

Seth Rogen - Allen the Alien

Robert Kirkman to twórca komiksu The Walking Dead, który w Invincible będzie pełnić również funkcję producenta wykonawczego wraz z Davidem Alpertem, Catherine'ą Winder i Simonem Racioppą, który jest także showrunnerem serialu.

Data premiery serialu animowanego nie została ujawniona.

Na polskim rynku ukazało się 7 tomów nakładem wydawnictwa Egmont. Premiera 8. tomu zaplanowana jest na 23 lipca 2020 roku.