invasion - zdjęcia z 2. sezonu serialu Apple TV+. Kiedy premiera?

fot. Apple TV+

Invasion powraca z 2. sezonem. Platforma Apple TV+ ogłosiła, że jego premiera odbędzie się 23 sierpnia 2023 roku. Co tydzień będziemy dostawać jeden odcinek, więc emisja 2. serii potrwa aż do 25 października. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia zapowiadające dalsze losy Inwazji.

Invasion - zdjęcia

Invasion - sezon 2

Za sterami ponownie stoją David Weil i Simon Kinberg. Nadal będziemy obserwować perspektywę różnych osób na inwazję kosmitów. Historia rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z finału, podczas których doszło do eskalacji w otwartą wojnę kosmitów z ludźmi.

W obsadzie są Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Billy Barratt, Azhy Robertson, Paddy Holland, Tara Moayedi, Enver Gjokaj, Nedra Marie Taylor oraz Naian González Norvind.