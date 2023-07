Państwa jako bogowie według AI. Polska jest bardzo niepokojąca, ale to Korea Północna zwali Was z nóg

Fun with A.I/Midjourney

Przedstawione w poniższej galerii wizerunki bogów są bardzo interesujące na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, grafiki są mocno umocowane w estetyce fantasy, więc mają w sobie to, co fani popkultury lubią najbardziej. Po drugie, każdy bóg ma w sobie cechy charakterystyczne dla kręgu kulturowego, w którym znajduje się dany kraj. Przejawia się zarówno w kolorystyce, jak i szczegółach ubioru czy charakteryzacji. Widać, że autorzy nie potraktowali swojej pracy po macoszemu - zrobili właściwy research i przy pomocy AI stworzyli naprawdę intrygujące postacie. W zestawieniu znajdziecie państwa takie jak: Rosja, Ukraina, Niemcy, USA czy Wielka Brytania. Polska z pewnością wywoła kontrowersje. Korea Północna to natomiast dowód, że sztuczna inteligencja ma również poczucie humoru.

Państwa jako bogowie według AI

Rosja

Poniżej prezentujemy inne interesujące kreacje sztucznej inteligencji. Sprawdźcie jak prezentują się zwierzęce symbole państw i jak wyglądałaby Polska w konwencji animacji Disneya.

Zwierzęce symbole państw jako superbohaterowie wg AI

Etiopia - kaberu etiopski

Sztuczna Inteligencja - Kraje jako postacie z animacji Disneya

Australia

