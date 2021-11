Nowy Iron Fist będzie miał inne moce i styl walki niż Danny Rand. Oficjalnie: to Azjata

Marvel

Kilkanaście dni temu donosiliśmy Wam, że w świecie Marvela w 2022 roku pojawi się zupełnie nowy Iron Fist. Bohater o niewyjawionej jeszcze tożsamości przejmie tytuł od Danny'ego Randa, który w serii Heart of the Dragon na dobre zrezygnował z mocy Żelaznej Pięści, informując dysponującą nią obecnie Okoye, iż ta potęga nie należy już do niego. Scenarzystka przyszłorocznej serii, w której zadebiutuje nowa postać, Alyssa Wong, potwierdziła już oficjalnie, że kolejny Iron Fist będzie Azjatą.

Co więcej, heros ma dysponować innym stylem walki i mocami niż Rand. Jak wyjawia autorka:

Mogę tylko powiedzieć, że będzie on kroczył nieco nieortodoksyjną ścieżką do stania się Iron Fistem, z czego nie każdy w K'un-Lun jest zadowolony. Był w dodatku trenowany przez kilka różnych postaci, w tym te, które już znacie. Miały one wpływ na jego styl walki. W męskich superbohaterach nie zawsze kładzie się nacisk na eksponowanie zręczności kosztem samej mocy, więc przypisałam mu bardziej akrobatyczny styl, taki, który może skojarzyć się z umiejętnościami włamywacza. Jeśli chodzi o jego moce... Te są dziwne. Są też powiązane z genezą postaci i zaakcentowaniem twistu fabularnego prowadzącego do jego przemiany w Iron Fista.

Wong nie chce zdradzić tożsamości kolejnej Żelaznej Pięści. Wśród komentatorów w sieci spekuluje się, że spuściznę bohatera może przejąć nie Shang-Chi, a Lin Lei, znany szerzej jako Sword Master.

Zobaczcie nowe szkice postaci:

Iron Fist