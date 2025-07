Wojna światów – zwiastun filmu science fiction. Takiej inwazji kosmitów jeszcze nie było

fot. materiały prasowe

War of the Worlds (Wojna światów) to film science fiction inspirowany klasyczną książką H.G. Wellsa. Rich Lee jest reżyserem, a producentami nadzorującymi projekt są Patrick Aiello i Timur Bekmambetov. Twórcy podeszli kreatywnie, ponieważ film jest osadzony w gatunku screenlife, czyli wszystko, co widzimy na ekranie, rozgrywa się na czyimś ekranie – w tym przypadku głównego bohatera Willa Radforda. Twórcy wyjaśniają swoje motywacje tym, że gdy dzieje się współcześnie jakaś katastrofa, wszyscy jej doświadczamy na własnych urządzeniach i oglądamy ją na ekranach. Efektem tego jest stworzenie opowieści o inwazji kosmitów w zupełnie innym stylu.

Wojna światów – zwiastun filmu

Zobaczcie sami, jak wygląda takie podejście:

Wojna światów – opis fabuły

Historia skupia się na Willu Radfordzie (Ice Cube), jednym z najlepszych analityków cyberbezpieczeństwa w Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego. Każdego dnia stara się wyłapać potencjalne zagrożenia dzięki programowi masowej inwigilacji. Nieoczekiwany atak tajemniczych istot zmusza go do zadania pytania o to, czy rząd nie ukrywa przed nim i resztą świata czegoś ważnego.

Aiello tak zapowiada projekt:

– Pomysł był bardzo organiczny. Kiedy współcześnie dzieją się katastrofy, doświadczamy ich przez nasze urządzenia. To wpłynęło na nasz sposób opowiadania historii i na to, jakiej technologii użyliśmy do stworzenia immersyjnego thrillera. Po raz pierwszy w historii epicki film science fiction w skali hollywoodzkiego studia został wyprodukowany w formie, która umieszcza widzów w centrum akcji przez kamery telefonów, komputerów i tabletów. To zupełnie wyraziste, pierwszoosobowe doświadczenie przygotowane na wielki ekran w formie, która jest naturalna w naszym codziennym życiu.

Przypomnijmy, że do tej pory powstały takie filmy z gatunku screenlife, jak Unfriended (2015), Searching (2018) oraz Missing (2023). Wszystkie wyprodukowane przez Timura Bekmambetova. Jego najnowszy thriller stworzony tą technologią, LifeHack, miał premierę festiwalową w marcu i zebrał 100% pozytywnych recenzji.

Premiera Wojny światów w Prime Video odbędzie się 30 lipca.