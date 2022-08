Iron Man z własną grą? Za tytułem ma stać Electronic Arts

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Alexander Lozano/Marvel

Po tym, jak Sony potrafiło zmonetyzować licencje Marvela wydając świetne przygody Spider Mana, inni również zaczęli wietrzyć kasowy sukces. Do tych ostatnich należy EA, które również podobno pokusiło się o nabycie kilku licencji, a jedną z nich ma być projekt z Czarną Panterą w roli głównej. Wspominał o tym Jeff Grubb, który ostatnio dodał również, że nie jest to jedyna gra z komiksowym superbohaterem Domu Pomysłów, nad jaką EA pracuje.

Temat dalej pociągnął Tom Henderson. Insider miał słyszeć pogłoski sugerujące, że będzie to gra o Iron Manie przeznaczona dla jednego gracza. Wyraźnie zaznaczył jednak, że na tym etapie są to jedynie plotki i należy podchodzić do nich z dystansem.

Gdyby powyższe okazało się prawdą, to w niedalekiej przyszłości otrzymalibyśmy kilka ciekawie zapowiadających się gier Marvela. Przypomnijmy, że w produkcji znajdują się też takie tytuły, jak Marvel's Wolverine i Marvel's Spider-Man 2 zmierzające na konsole PlayStation, a już tej jesieni zagramy w taktyczne Marvel's Midnight Suns.