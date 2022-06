Iron Man najpierw się oświadczył, a później... Aż trudno uwierzyć w to starcie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Marvel

Niedawno pojawiła się zapowiedź komiksu Iron Man #20, która pokazywała romantyczne oświadczyny Tony'ego Starka. Wreszcie zeszyt pojawił się na rynku, przez co możemy dowiedzieć się, w jakich zaskakujących okolicznościach do tego doszło. Spojler - w tej historii pojawia się goryl.

Warto przypomnieć, że w tej komiksowej serii Marvela Tony Stark rozwija relację z Patsy Walker, czyli Hellcat. Fani zwykle kojarzą Iron Mana z Pepper Potts, więc jest to dość zaskakujący wybór.

Iron Man #20 - oświadczyny i goryl

Iron Man #20 - okładka

W komiksie Iron Man #20 Tony Stark zostaje odebrany po trzymiesięcznym odwyku przez Hellcat. Wspólnie wybierają się do knajpy, gdzie superbohater wręcza jej list, który napisał w trakcie pobytu w ośrodku. W ten sposób oświadcza się wybrance. Patsy prosi o czas na przemyślenie decyzji, ponieważ jej poprzednie małżeństwo nie było zbyt szczęśliwe. W czasie, w którym myśli nad odpowiedzią, Iron Man staje do walki z inteligentnym gorylem. Z intensywnego starcia wychodzi zwycięsko superbohater, jednak nie można tego samego powiedzieć o jego życiu prywatnym - ponieważ po bitwie Hellcat informuje go, że choć go kocha, to nie może go teraz poślubić.