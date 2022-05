Iron Man bierze ślub w zbroi. Wesele będzie koszmarem: demony i krew

Marvel

Iron Man i Hellcat lada moment wezmą ślub w uniwersum Marvela. Problem polega na tym, że teoretycznie najszczęśliwszy dzień w życiu młodej pary okaże się dla niej najprawdziwszym koszmarem - na weselu zaroi się od demonów i wielkiego cierpienia, nie zabraknie również krwi czy... przemiany panny młodej w budzące grozę monstrum.

Wiemy o tym wszystkim z zapowiedzi zeszytu Iron Man/Hellcat Annual #1. Choć na promujące go plansze nie naniesiono jeszcze warstwy dialogowej, materiały zdradzają, że ślub przybierze niespodziewany obrót. I tak Patsy Walker w trakcie krojenia weselnego tortu najpierw złamie nóż, natomiast później z jej dłoni wyrosną szpony. Bohaterka najprawdopodobniej wciąż doświadcza dręczących ją wizji; przypomnijmy, że Hellcat zmaga się z traumą po wizycie w piekle, w której była ona zmuszona oglądać prawdziwą twarz syna Szatana, Daimona Hellstroma.

Wygląda także na to, że trudne chwile przeżyje sam Iron Man. W noc przed swoim ślubem odkryje on, że Patsy została pobita do krwi - zobaczcie sami:

Iron Man/Hellcat Annual #1 - plansze

Komiks Iron Man/Hellcat Annual #1 wejdzie na amerykański rynek 29 czerwca.