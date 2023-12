Diuna 2 - plakaty postaci. To oni biorą udział w wojnie o Arrakis

fot. materiały prasowe

Warner Bros wznawia promocję filmu Diuna 2 po przesunięciu premiery na marzec 2024 roku z powodu strajku aktorów. Promowali swoją superprodukcję podczas brazylijskiego konwentu popkulturowego CCXP. Z tego miejsca do sieci trafiły plakaty najważniejszych postaci tej historii, która jest adaptacją drugiej części książki Diuna autorstwa Franka Herberta.

Reżyser podczas panelu wyjawił, że pierwsza Diuna to zaledwie przystawka do pełnego dania, jakim jest druga część. Obiecuje więcej akcji i piękną historię miłosną. Zebrani w Brazylii widzowie mogli obejrzeć pierwsze 10 minut widowiska, w których między innymi doszło do zasadzki na pustyni. W pierwszej scenie natomiast pojawia się księżniczka Irulan grana przez Florence Pugh. Potem pokazano fragment pierwszej jazdy na czerwiu. Wszyscy są zgodni: wyglądają to niesamowicie i zapiera dech w piersi.

Diuna 2 - plakaty i zdjęcia

Diuna 2

Diuna 2 - o czym jest film?

Historia oparta jest na drugiej części książki Diuna Franka Herberta. Paul (Timothee Chalamet) zjednoczył się z Chani (Zendaya) i Fremenami. Teraz szuka zemsty na ludziach, którzy zniszczyli jego rodzinę.

Za kamerą powraca Denis Villeneuve, twórca pierwszej Diuny. Autorami scenariusza są Jon spaihts oraz sam Denis Villeneuve. Do obsady nowej odsłony dołączyli: Florence Pugh (jako księżniczka Irulana), Austin Butler (jako Feyd-Rautha Harkonnen), Christopher Walken (Imperator Shaddam IV) oraz Léa Seydoux (Lady Margot z Bene Gesserit).

Diuna 2 - premiera tylko w kinach na swiecie i w Polsce odbędzie się 1 marca 2024 roku.