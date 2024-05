It Ends with Us z wynikiem lepszym od Barbie. Pobito ilość wyświetleń zwiastuna

fot. Sony Pictures

Bardzo możliwe, że Sony Pictures ma w swoich rękach prawdziwe złoto, ponieważ pierwszy zwiastun It Ends with Us, ekranizacji bestsellerowej powieści autorstwa Colleen Hoover, wygenerował więcej wyświetleń od wielu kinowych hitów z zeszłych lat. Z wynikiem 128.1 miliona wyświetleń w ciągu pierwszej doby i łącznej liczby 222 wyświetleń do dziś, It Ends with Us osiągnęło lepszy wynik od takich filmów jak: Barbie (101.6 mln), Taylor Swift: The Eras Tour (96.2 mln), The Marvels (90.6 mln) czy Challengers (75 mln), choć to jedynie kilka przykładów.

Badania zostały przeprowadzone przez WaveMax.

It Ends with Us – fabuła, obsada, data premiery

Film opowiada o Lily Bloom (Lively), młodej kobiecie, która po przeżyciu traumatycznego dzieciństwa, postanawia rozpocząć nowe życie w Bostonie i realizować życiowe marzenie o otwarciu własnej firmy. Przypadkowe spotkanie z uroczym neurochirurgiem Ryle’em Kincaidem (Baldoni) rodzi intensywną więź, ale gdy oboje zakochują się głęboko w sobie, Lily zaczyna dostrzegać w Ryle'u strony, które przypominają związek jej rodziców. Kiedy pierwsza miłość Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), nagle powraca do jej życia, związek z Rylem zostaje wywrócony do góry nogami, a Lily zdaje sobie sprawę, że musi nauczyć się polegać na własnej sile, aby dokonać niemożliwego wyboru dotyczącego swojej przyszłości.

Reżyserem jest Justin Baldoni, twórca Trzy kroki od siebie i Chmury. W obsadzie poza Lively i Baldonim znaleźli się Brandon Sklenar, Alex Neustaedter, Jenny Slate.

It Ends with Us – premierę wyznaczono na 9 sierpnia 2024 roku.