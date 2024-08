Ryan Reynolds królem reklamy filmów. To wideo promujące It Ends With Us rozbawia fanów do łez

fot. materiały prasowe

Ryan Reynolds bierze udział w promocji It Ends with Us w formie wsparcia dla swojej żony, Blake Lively, która gra tutaj główną rolę. Humorystyczne wideo zostało nagrane podczas tak zwanego press junketu, czyli dnia prasowego, gdy aktorzy udzielają wywiadów promocyjnych. Na jeden z nich przyszedł Ryan Reynolds.

It Ends with Us - zabawne wideo

W filmiku Ryan Reynolds wciela się w samego siebie, który prowadzi wywiad z Brandonem Sklenarem. Ten w It Ends With Us gra osobę, która romansuje z postacią graną przez Blake Lively i od tego zaczyna się pełen absurdu i zwariowany wywiad. A potem fani zobaczą dwa nieoczekiwane cameo.

It Ends With Us - o czym jest film?

Film opowiada o Lily Bloom (Lively), młodej kobiecie, która po przeżyciu traumatycznego dzieciństwa, postanawia rozpocząć nowe życie w Bostonie i realizować życiowe marzenie o otwarciu własnej firmy. Przypadkowe spotkanie z uroczym neurochirurgiem Ryle’em Kincaidem (Baldoni) rodzi intensywną więź, ale gdy oboje zakochują się głęboko w sobie, Lily zaczyna dostrzegać w Ryle'u strony, które przypominają związek jej rodziców. Kiedy pierwsza miłość Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), nagle powraca do jej życia, związek z Rylem zostaje wywrócony do góry nogami, a Lily zdaje sobie sprawę, że musi nauczyć się polegać na własnej sile, aby dokonać niemożliwego wyboru dotyczącego swojej przyszłości.

Reżyserem jest Justin Baldoni, twórca Trzy kroki od siebie i Chmury. W obsadzie poza Lively i Baldonim znaleźli się Brandon Sklenar, Alex Neustaedter, Jenny Slate. Premiera 9 sierpnia w kinach.