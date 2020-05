Jackpot - Marc Guggenheim mógłby stanąć za kamerą? Scenarzysta komentuje

Marvel

Sony Pictures ogłosiło powstanie filmu o superbohaterce zwanej Jackpot. Jest to kolejna produkcja oparta na komiksach Marvela osadzona w świecie Spider-Mana. Scenariusz napisze Marc Guggenheim, który pracował też przy komiksach o tej postaci razem z Brianem Reedem.

Guggenheim znany jest najbardziej z pracy przy Arrow, w którym wprowadził między innymi kultowy wątek Olicity, czyli romansu Olivera z Felicity. Pracuje też przy Legends of Tomorrow, a teraz miał okazję zadebiutowania w roli reżysera w 5. sezonie w odcinku zatytułowanym The One Where We're Trapped on TV, który zadebiutuje na The CW 26 maja. Przy tej okazji twórca został zapytany o reżyserowanie filmu Jackpot, którego będzie scenarzystą. Guggenheim stwierdził, że nie stanie się to w najbliższym czasie, aby stanął za kamerą wysokobudżetowego widowiska.

Myślę, że jestem daleki od możliwości wyreżyserowania dużego, pełnometrażowego filmu fabularnego. To powiedziawszy, jestem bardzo zainteresowany i naprawdę szczerze chciałbym wyreżyserować kolejny odcinek serialu i pewnego dnia, chciałbym nakręcić coś według własnego scenariusza.

Twórca zdradził, że napisał scenariusze specjalnego odcinka pilotażowego podczas kwarantanny, który nawiązuje do obecnej sytuacji na świecie i widzi siebie także w roli reżysera tego projektu. Na razie jednak brak konkretnych informacji, jednak widać po twórcy, że ten coraz mocniej myśli nie tylko o tworzeniu kolejnych scenariuszy, ale także ich realizowaniu jako reżyser. Na razie nie wiadomo, kto stanie za kamerą filmu Jackpot od studia Sony.