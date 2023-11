Jacob Elordi odmówił roli Supermana. Powód może zaskakiwać

materiały prasowe

Jacob Elordi to 26-letni aktor, który zdobył popularność dzięki takim produkcjom jak Euforia czy The Kissing Booth. Te role jednocześnie zaszufladkowały go jako wielbiciela nastolatek stworzonego do występów w niewymagających produkcjach, od czego sam aktor próbuje odejść. Dowodem tego jest jego udział w Priscilli, najnowszej produkcji Sofii Coppoli, w której to wcieli się w rolę ikonicznego króla rozrywki, Elvisa Presleya.

Jeszcze przed zaangażowaniem Davida Corensweta do roli nowego Supermana w DCU Jamesa Gunna, wielu fanów miało nadzieję ujrzeć właśnie gwiazdę Euforii jako tę postać. Jak wyznał sam aktor w najnowszym wywiadzie: propozycja faktycznie padła, lecz nie był nią zainteresowany.

Jacob Elordi w roli Supermana?

W wywiadzie dla GQ wspomniał o swoim wielkim szacunku w czasie dorastania dla takich postaci w branży filmowej jak Christian Bale czy Heath Ledger, nawiązując tutaj do Mrocznego Rycerza w reżyserii Christophera Nolana. Zapytany o to czy widziałby siebie w filmie na bazie komiksu, odpowiedział:

Nie, raczej nie. Zawsze mi mówiono, żebym udzielał wymijających odpowiedzi w tym temacie albo mój agent się na mnie wkurzy. Mówi on zawsze, że 'wszystko się może wydarzyć'. I oczywiście, wszystko się może wydarzyć, ale na tym etapie mojego życia nie jestem tym zainteresowany. Lubię brać udział w takich filmach, które sam bym obejrzał.

Po tym Elordi dodał, że nie jest to żaden przytyk w kierunku aktorów, którzy decydują się na udział w takich produkcjach. Następnie zapytano go o to czy pojawiła się rola, która była dla niego zbyt mroczna. W odpowiedzi wskazał on na... Supermana:

Cóż, poprosili mnie o przesłuchanie do Supermana. To było natychmiastowe: 'nie, dziękuję.' To było zbyt dużo dla mnie. To było zbyt mroczne.

Chociaż aktor nie wskazał bezpośrednio na żadną konkretną adaptację tej postaci, tak można dojść do wniosku, że przedstawienie Człowieka ze Stali przez Zacka Snydera mogło w jego podświadomości stworzyć właśnie taki obraz Kryptończyka.