Zack Snyder żałuje, że nie przesadził z Sucker Punch

Zack Snyder to niezwykle charakterystyczna postać w świecie filmowym, która swoją twórczością od lat polaryzuje publiczność. Nim widzowie będą mogli obejrzeć jego najnowszy film od Netflixa Rebel Moon część 1: Dziecko ognia, reżyser postanowił wypowiedzieć się na temat swojego podejścia do tworzenia swoich wizji, a także wspomniał o tym, czego żałuje po latach w kwestii Sucker Puncha z 2011 roku.

Sucker Punch to prawdopodobnie najbardziej oczywisty przykład bezpośredniej, czystej satyry jaką zrobiłem. I nadal uważam, że nie pociągnąłem tego wystarczająco daleko, ponieważ wiele osób myślało, że to tylko film o skąpo ubranych dziewczynach tańczących w burdelu. Serio? A oglądaliście Watchmen? Ten tytuł jest kompletną dekonstrukcją mitu superbohatera, co aż krzyczy: Alan Moore. To też rzecz, która była i jest dla mnie niezwykle interesująca i motywująca w ciągu mojej kariery i jeśli spojrzeć na nią całą, a nie tylko na pojedyncze projekty, to jest to oczywiste.

To, co może być zwodnicze w moich produkcjach, to fakt, że zawsze staram się dać publiczności film jaki chcą zobaczyć, ale jednocześnie daje im wersję z ich odwróconymi oczekiwaniami. Dla filmowców to zawsze było fajne i fascynujące, że próbujemy odwrócić oczekiwania jednocześnie nie niszcząc całej iluzji. Na tym polega sztuczka.