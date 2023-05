Jak Kapitan Hak trafił do Nibylandii? Film potwierdza popularną teorię fanowską

fot. materiały prasowe

Piotruś Pan i Wendy oficjalnie oparte jest na pracach J.M. Barriego z 1904 roku oraz książce Peter and Wendy z 1911 roku, ale także w pewnym stopniu na klasycznej animacji Piotruś Pan z 1953 roku. Widowisko platformy Disney+ potwierdziło pojawiającą się od lat teorię, którą fani oryginalnego filmu mieli na temat obecności Kapitana Haka w Nibylandii.

Kapitan Hak (w tej roli Jude Law) jest zdeterminowany, aby zemścić się na Piotrusiu Panu za spowodowanie wypadku, w którym ten stracił rękę po ataku krokodyla. Oryginalny film animowany nie daje zbyt wielu okazji do lepszego poznania złoczyńcy, ale zmieniło się to w nowej produkcji, która wyjaśnia sposób, w jaki został piratem i dlaczego jest w Nibylandii.

Fani Disneya od lat teoretyzowali, że Kapitan Hak był oryginalnie zagubionym chłopcem. Podobnie jak jego załoga, ale postanowili dorosnąć i spełnić swoje dziecięce fantazje. Były też mroczniejsze teorie wskazujące na bycie antagonistą przez Piotrusia Pana, który miał zabijać wszystkich zagubionych chłopców chcących dorosnąć. Kapitan Hak miał ich ratować przed nim, ale też pałać do niego zemstą, bo ten chciał go unicestwić gdy sam był chłopcem. Film ostatecznie pokazuje, że Kapitan Hak i Piotruś Pan znali się dużo wcześniej i byli najlepszymi przyjaciółmi. Jednak pewnego dnia Kapitan Hak opuścił Nibylandię bez słowa, co wpłynęło na Piotrusia i zostawiło z poczuciem straty. Hak postanowił dorosnąć i wrócić, ale czuł zazdrość, że Piotruś o nim zapomniał. Ich wspólną walkę można odczytać jako pewnego rodzaju substytut ich wcześniejszych zabaw, jak również film może zwracać uwagę na nieodkryte wcześniej motywacje Kapitana Haka. Ten chciał po prostu żyć swoim życiem i nie chciał, żeby Piotruś Pan dyktował innym jak mają kierować swoim losem.

Piortuś Pan i Wendy