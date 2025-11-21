Jak Kevin Spacey radzi sobie po kontrowersjach? „Dosłownie nie mam domu”

fot. Netflix

Kevin Spacey w rozmowie z The Telegraph udzielił nowych informacji na temat swojej sytuacji życiowej. Aktor znany z serialu House of Cards i dwukrotny zwycięzca Oscara twierdzi, że nie ma obecnie stałego miejsca zamieszkania. Niewiele zarabiał po oskarżeniach z 2017 roku, a wszystkie pieniądze, które miał, rozeszły się przez kolejne lata. „Mieszkam w hotelach i Airbnb. Jadę tam, gdzie jest praca. Próbuję powiedzieć, że dosłownie nie mam domu” – powiedział brytyjskiemu dziennikowi. Gwiazdor wyjaśnił, że stracił poprzednie miejsca zamieszkania, ponieważ „koszty przez te ostatnie siedem lat były astronomiczne. Bardzo mało zarabiałem, a miałem ogromne wydatki”.

Aktor wierzy jednak, że lepsze czasy są na horyzoncie i niedługo będzie mógł stanąć na nogi. „Jesteśmy w kontakcie z kilkoma niezwykle wpływowymi ludźmi, którzy chcą mnie przywrócić do pracy. I stanie się to we właściwym czasie. Według mnie jednak cała branża czeka teraz niejako na pozwolenie od kogoś, kto cieszy się ogromnym szacunkiem i autorytetem w tym środowisku. Więc mam przeczucie, że dajmy na to, gdyby Martin Scorsese albo Quentin Tarantino zadzwonili do mojego menadżera jutro, to byłby koniec. Będę niesamowicie szczęśliwy i zaszczycony, gdy taki poziom talentu odbierze telefon. I wierzę, że tak się stanie” – zapowiedział Kevin Spacey.