Jak przywrócić magię w MCU? Iman Vellani odpowiada: chciałaby znów zobaczyć stare postacie

Źródło: materiały prasowe

Iman Vellani w rozmowie z Russem Milheimem z portalu The Direct zdradziła, w jaki sposób do MCU mogłaby powrócić magia. Przyznała także, że wciąż pojawia się na każdej premierze Marvela, tak jak wtedy, gdy była zwykłą fanką, a nie odtwórczynią Kamali Khan.

MCU - dlaczego magia zniknęła?

Przypominamy, że uniwersum cieszyło się ogromnym zainteresowaniem przy wyświetlaniu Avengers: Koniec gry, jednak wraz z każdą kolejna premierą, ekscytacja fanów zdawała się maleć. O ich niezadowoleniu mogą świadczyć chociażby niskie oceny na Rotten Tomatoes, które można znaleźć przy nowszych tytułach, takich jak Marvels, Thor: miłość i grom czy Ant-Man i Osa: Kwantomania.

Dla kontekstu, tak prezentuje się procent pozytywnych opinii wszystkich 33 tytułów kinowych filmowego uniwersum Marvela.

33. Ant-Man i Osa: Kwantomania - 46% na Rotten Tomatoes

Jak przywrócić magię w MCU?

Iman Vellani spytana bezpośrednio o to, co według niej Marvels Studios powinno zrobić, by magia wróciła do MCU, odpowiedziała:

Nie wiem. Nie wiem, czy skala powinna być coraz większa i większa, ponieważ wtedy, co właściwie nam pozostaje? Myślę, że chodzi po prostu o to, by widzów obchodziły te postacie. A w ostatniej fazie MCU było tak wielu cudownych bohaterów, że wspaniale byłoby zobaczyć ich ponownie razem.

Aktorka dodała jednak, że wraz z pojawieniem się wcześniej nieznanych postaci, widzowie chcą takie zobaczyć nowe crossovery i rozwijające się relacje:

Ponieważ jest tyle nowych postaci, ludzie chcą, by weszły ze sobą w interakcję, na przykład: "Och, chciałbym zobaczyć Kamalę i Red Guardiana razem". Wyobrażać sobie różne takie połączenia. Myślę, że to by się opłaciło. Byliby, no wiesz, jak następni Avengersi.

Iman Vellani stwierdziła także, że premiery filmów Marvela są dla niej źródłem szczęścia. Wciąż, jako wierna fanka, chodzi na każdą z nich. Dodała, że sukces komercyjny nie jest dla niej wyznacznikiem tego, jak dobrze będzie się bawić na seansie. Ocenia produkcje po tym, jakie emocje towarzyszyły jej po obejrzeniu ich.

Chcę wyjść z seansu trochę lżejsza i trochę szczęśliwsza. Mam nadzieję, że widzowie także.

