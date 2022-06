James Bond - kiedy nowy film? Producentka zdradza informacje i zapowiada zmiany!

fot. IMDB

Jak donosi Deadline, Barbara Broccoli w rozmowie z ich dziennikarzem zapowiedziała powrót Jamesa Bonda, ale dopiero... za przynajmniej dwa lata, a mówi jedynie w kontekście startu prac na planie. Obiecuje też zmiany w kontekście tego, kim jest ekranowy bond. Mówi wprost: wymyślają go na nowo.

James Bond - co z aktorem?

Na razie nie wiadomo, kto zagra nowego agenta 007. Producentka przyznaje, że na obecną chwilę nie mają kandydatów i nikt o rolę się nie ubiega. Pracują nad tym, co dokładnie zrobić z Bondem i w jakim kierunku z nim pójść. Nie ma jeszcze scenariusza, który ma dopiero powstać, jak wymyślą nowe podejście dla agenta 007 i jego nowego filmu

- Nie powstanie scenariusz dopóki nie zdecydujemy, jak podejdziemy do nowego filmu, ponieważ tak naprawdę to wymyślanie Bonda na nowo pod kątem tego, kim on jest, a to wymaga czasu. Powiedziałabym, że prace na planie ruszą za przynajmniej dwa lata.

Swego czasu wśród kandydatów w plotkach wymieniano między innymi Toma Hardy'ego. Jednak z uwagi na najnowszy komentarz producentki trudno traktować tamtą plotkę poważnie.