Avengers: Koniec gry i nie tylko. Najlepsze sceny z filmów Marvela i DC

20th Century Fox/Warner Bros.

Fani Marvela i DC w ostatnich miesiącach nie mają zbyt wielu powód do zadowolenia. Z uwagi na pandemię koronawirusa premiery kolejnych odsłon MCU i DCEU są nieustannie przesuwane, a nadzieje na to, że w najbliższym czasie zobaczymy na ekranie któregoś z najbardziej znanych superbohaterów, stają się coraz mniejsze. Jeśli jednak cierpicie na niedostatek herosów, no cóż, nie mogliście trafić w lepsze miejsce.

W gronie redakcyjnym postanowiliśmy bowiem wybrać najlepsze sceny ze wszystkich filmów Marvela i DC - zarówno tych wchodzących w skład kinowych uniwersów obu komiksowych gigantów, jak i z innych produkcji. Nasz ranking jest tak subiektywny, jak to tylko możliwe. Jeśli mielibyśmy wskazać najważniejszy czynnik decydujący o kolejnych miejscach w zestawieniu, byłby nim poziom emocji, który zostawał z nami po zobaczeniu poszczególnych sekwencji.

Owszem, niektóre z nich zdążyły już się zapisać złotymi zgłoskami w historii kina superbohaterskiego i prawdopodobnie na zawsze zostaną już w naszej pamięci. O innych z kolei mogliście nie słyszeć... Gorąco zachęcamy Was do komentowania rankingu - dajcie nam znać, które ze scen z filmów o herosach Wy cenicie najbardziej.

Najlepsze sceny z filmów Marvela i DC - miejsca od 50. do 26.

50. Walka Thora z Hulkiem na arenie gladiatorów – Thor: Ragnarok

Najlepsze sceny z filmów Marvela i DC - miejsca od 25. do 1.

25. Pogrzeb Tony’ego Starka/taniec Steve’a Rogersa i Peggy Carter – Avengers: Koniec gry