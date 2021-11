James Bond - wszystkie filmy z najpopularniejszym agentem świata wróciły na HBO GO

fot. MGM/EON Productions

James Bond wkroczył do HBO GO 1 grudnia 2020 roku. Wówczas do biblioteki dodaną całą kolekcję 24 filmów. Niestety, wraz z końcem kwietnia 2020 roku licencja wygasła i filmy o Bondzie nie były przez jakiś czas dostępne w serwisie.

Poszczególne tytuły dalej pojawiały się w bibliotece, ale nie było możliwe obejrzenia wszystkich pozycji z całej serii. Od listopada 2021 roku w bibliotece HBO GO ponownie znajdują się wszystkie tytuły z przygodami Agenta 007.

Przypomnijmy, że przygody agenta 007 są czwartą najbardziej dochodową franczyzą filmową na świecie, po MCU, Star Wars i Harrym Potterze. W główną rolę agenta Jej Królewskiej Mości wcieliło się dotychczas sześciu aktorów: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan i Daniel Craig. W kinach można jeszcze zobaczyć najnowszy film z serii zatytułowany Nie czas umierać, który jest pożegnaniem z rolą dla Craiga.