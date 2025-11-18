Reklama
Batman jeździ nie tylko Batmobilem - tego auta używał też James Bond. Nowe zdjęcie od Zacka Snydera

Zack Snyder opublikował nowe zdjęcie z filmu Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości, na którym pokazał auto należące do Bruce'a Wayne'a. Ten ikoniczny model w przeszłości służył słynnemu agentowi 007.
Wiktor Stochmal
Batman v. Superman: Św... 
zdjęcie Zack Snyder
Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości fot. Warner Bros. Pictures
Zack Snyder walczy na Instagramie o kolejnych obserwujących i publikuje następne zdjęcie z planu Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości. Reżyser filmów z DCEU nieustannie publikuje niewykorzystane wcześniej fotografie. Tym razem padło na pojazd Bruce'a Wayne'a, ale wcale nie chodzi o Batmobil. 

Na zdjęciu widzimy samochód 1957 Aston Martin DB Mk III, który pojawił się w filmie Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. Bruce Wayne (Ben Affleck) udał się nim na przyjęcie, na którym spotkał m.in. Wonder Woman (Gal Gadot). Auto powróciło w kolejnej części, gdzie było modyfikowane przez Alfreda, ale nie zobaczyliśmy go już w akcji. Co ciekawe, jest to ten sam model samochodu, którym po raz pierwszy jeździł słynny James Bond.

Czy Zack Snyder wróci do kinowego uniwersum DC?

Przygoda Zacka Snydera z DC na pewno była ciekawa. Wielu widzom nie spodobał się mroczny klimat jego filmów, a samo DCEU okazało się nierentowne, przez co postanowiono całkowicie zrestartować uniwersum. Na jego czele stanął James Gunn, a efekty jego pracy widać chociażby po najnowszym Supermanie.

Z drugiej strony, wizja Zacka Snydera zebrała wierne grono fanów, które z hasztagiem #RestoreTheSnyderVerse walczyło o jego powrót do DC. Warto jednak pamiętać, że nowe kinowe uniwersum i przywrócenie Zacka Snydera wcale nie muszą się wykluczać. Filmowiec cały czas jest w kontakcie z Jamesem Gunnem. Reżyserzy przyjaźnią się ze sobą. Poza tym James Gunn rozwija także projekty z tzw. Elseworlds, które rozgrywają się poza główną osią czasu DC. Należy do nich chociażby Batman od Matta Reevesa. Wydaje się więc całkiem możliwe, że w jego ramach Zack Snyder mógłby stworzyć coś nowego. I jeśli pytacie mnie o zdanie, według mnie miałoby szansę na sukces – jego mroczna wizja działa najlepiej w kontraście do standardowego kina superbohaterskiego. Nie musiałby też martwić się o kanoniczność.

DCEU Zacka Snydera - wszystkie nowe zdjęcia

DCEU - nowe zdjęcia z Instagrama Zacka Snydera

DCEU - nowe zdjęcia z Instagrama Zacka Snydera
Źródło: Instagram Zacka Snydera (https://www.instagram.com/zacksnyder)
Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Batman v. Superman: Św... 
zdjęcie Zack Snyder
