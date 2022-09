Terminator, Titanic i Avatar - jak James Cameron zmieniał kino?

materiały prasowe

James Cameron znany jest z nowinek technologicznych, zamiłowania do podwodnych eksploracji, ale też jako reżyser najbardziej kasowych filmów w historii kina. Zanim stworzył Titanica, Terminatora i Avatara, pracował jako kierowca ciężarówki i parał się przyziemnymi zawodami, które zapewne miały wpływ na to, jak później pracował na planie. Do historii przeszły anegdoty, które traktowały o jego trudnym charakterze i bardzo autorytarnym podejściu do realizacji filmów. Ciężka praca się opłaciła, bo Cameron stał się żywą legendą. A niedługo znowu będzie miał okazję zadziwić świat kontynuacją Avatara zatytułowaną Avatar: Istota wody.

23 września do kin w wielu miejscach na świecie (także w Polsce) ponownie zawita Avatar z 2010 roku. Widzowie będą mogli zatem przypomnieć sobie dzieło, które stało się najbardziej kasowym widowiskiem w historii. Przy tej okazji postanowiliśmy zebrać istotne informacje i ciekawostki z życia reżysera, który tak bardzo odmienił współczesne kino.

Trzeba jednak pamiętać, że Cameron nie tylko modernizował i wprowadzał nową technologię do świata filmu, ale też od zawsze miał ogromny talent do opowiadania niezwykłych historii, które często za pomocą akcji mówiły coś wartościowego o świecie. To on odpowiada za takie bohaterki jak: Sarah Connor, Ripley i Neytiri, czyli silne postaci kobiece. Rozmach, spektakl i niezwykłe historie – to właśnie cechuje Jamesa Camerona!

James Cameron - ciekawostki z kariery reżysera

James Cameron zadebiutował 12-minutowym filmem zatytułowanym Xenogenesis. Pieniądze na krótki metraż zdobył od lokalnego dentysty, a film kręcił między innymi we własnym salonie. Jest to film dziwaczny i niechlujny, ale wielu dostrzega w nim przebłyski geniuszu w tworzeniu kina science fiction, które potem widzieliśmy w doskonalszej formie w produkcji Terminator i Obcy – decydujące starcie.